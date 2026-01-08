初芝清インタビュー（前編）高校時代は甲子園に届かず、指名漏れも経験。それでも初芝清氏は、社会人野球でバットを振り続け、会社を説得し、プロへの道を切り開いた。プロ入り後は内角打ちをマスターし一流選手の仲間入りを果たした。遠回りの先にあった現役生活を振り返る。1995年に打点王、ベストナインに輝いた初芝清氏photo by Sankei Visual【甲子園優勝校に勝利も...】──高校は二松学舎ですが、初芝さんが中学２年