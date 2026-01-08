異例の契約条項が、思わぬ波紋を広げている。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のバスター・オルニー記者によれば、ホワイトソックスと２年総額３４００万ドル（約５３億円）で契約した村上宗隆内野手（２５）には、球団が本人の同意なくマイナー降格できない条項が盛り込まれているという。３年連続１００敗というどろ沼からの脱却を狙うホワイトソックスにとって、村上は再建の象徴的存在。だがこの「マイナー拒否条項」が明らか