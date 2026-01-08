ここが変わった！ リニューアルの内容をおさらい移転オープンしたナイキのショップはリニューアル前の約2倍の大きさにリニューアルで注目されているのがその店舗数。約30店舗増えたことで約330店舗となり、店舗数日本一のアウトレットに。規模を拡大した店舗のほか国内のアウトレット初出店となるショップもあり、お買い物がさらに充実すること間違いなし。大屋根広場「ルーフテラス」 新設された約700?の大屋根広場「ルーフテラス