兵役逃れをめぐる騒動により、20年以上にわたって韓国への入国が禁止されている歌手ユ・スンジュンが、ラッパーのJUSTHIS（ジャスディス）と楽曲制作を行う様子を公開し、本格的なカムバックを予告した。ユ・スンジュンは1月6日、自身のSNSに「YSJ X JUSTHIS - HOME HOME - Unreleased YSJ version Music Video coming soon!!!!」というコメントとともに動画を投稿した。【写真】「そんな理由で？」兵役免除された韓国スター20選公