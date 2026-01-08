メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、日本人と共謀したとされる中国籍の夫婦の初公判が開かれ、夫婦は起訴内容を認めました。 詐欺の罪で起訴されているのは、いずれも中国籍の王少凡被告(33)とスン・ジアシュエン被告(22)です。 起訴状などによりますと、2人は去年5月に日本人と共謀し、愛知県知多市の男性(48)と尾張旭市の女性(61)にカンボジアから警察官などをかたる電話をかけ、現