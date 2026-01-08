愛知県あま市に住む70代の女性が、警察官を名乗る男らに現金約4300万円をだまし取られました。 警察によりますと去年12月、愛知県あま市に住む70代の女性に金融機関の職員や警察官を名乗る男らから「あなたの名前で送られた荷物の中に現金が入っていた」などと電話がありました。 女性はSNSの通話に誘導され、警察官を名乗る男らから「あなたをマネーロンダリングの共犯者と疑っている」「無実を証明するために