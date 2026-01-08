八村2世とも言われる日本バスケ界の逸材、三重県津市出身の高校1年生、白谷柱誠ジャック選手。高校生としての1年目を振り返るとともに、年末年始にも密着しました。 「あけましておめでとうございます」 「初詣は久しぶりです。いつも寝てるだけだったので」（白谷柱誠ジャック選手） Q.何を祈った？ 「バスケも家族も色々と。欲張るぐらい」（白谷選手） 三重県津市の神社で家族と仲睦まじく初詣をする高校1年生