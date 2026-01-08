香川県の池田知事を表敬訪問したピアニスト・稲沢朋華さん（三豊市出身） 三豊市出身のピアニスト、稲沢朋華さんが香川県の池田知事を表敬訪問しました。 稲沢さんは2025年8月、日本最大規模のピアノコンクール、「ピティナ・ピアノコンペティション」に出場し、ソロ部門最上位クラスの「特級」でグランプリを受賞しました。 この部門で香川県出身のピアニストのグランプリ受賞は稲沢さんが初めてです。