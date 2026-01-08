福岡市博多区の十日恵比須神社で新春恒例の「正月大祭」が8日から始まりました。今のにぎわいはどうでしょうか。中村さん！■中村安里アナウンサーはい。夕方になるにつれて冷え込んできましたが、境内はまだまだ大にぎわいです。皆さんのお目当ては「福引」です。（初穂料は3000円）。こちらの「大福寄（おおふくよせ）」は、5000本に1本の確率だということです。めんたいワイドがことし1年繁盛しますよう、福引に挑戦しま