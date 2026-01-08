「幕ノ内弁当」や「鯛めし」などが人気の老舗･駅弁業者の「東海軒」について、8日、静岡県内で弁当などを製造販売する「天神屋」が、その事業を引き継ぐと発表しました。2025年の暮れ、静岡県内を驚かせたのは、136年の歴史をもつ駅弁の「東海軒」を、弁当や総菜を販売する「天神屋」が買収する見通しだというニュース。そして2026年1月8日…。（天神屋有田 一喜 社長･東海軒 新社長）「譲受の手続き、事業承継の手続きが