８日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０９．６４ポイント（１．１７％）安の２６１４９．３１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９９．４１ポイント（１．０９％）安の９０３９．３４ポイントと続落した。売買代金は２６８２億７４８０万香港ドル（約５兆３８９６億円）にやや縮小している（７日は２７６１億３３７０万香港ドル）。指標発表前に買いが手控え