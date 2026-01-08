サッカー日本代表の森保一監督が8日、警視庁から感謝状を受け取りました。贈呈式後の取材対応では、この日スーパーゴールの活躍をみせた三笘薫選手について言及しました。三笘選手は2025年9月下旬に負傷しチームを離脱すると、ワールドカップにも影響を及ぼすことが懸念されていましたが、年明けの試合で先発復帰。この日はプレミアリーグ第21節に出場し、マンチェスターシティを相手にスーパーゴールを決める活躍をみせました。三