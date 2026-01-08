漫才コンビ「豪快キャプテン」のべーやん（31）が8日、大阪市内で行われたピン芸人日本一決定戦「R―1グランプリ2026」の2回戦に登場。だが、終了後に行われた準々決勝進出者発表に名前はなかった。昨年末の「M―1グランプリ2025」では初めて決勝に進出。僅差の6位で最終決戦には進めなかったが「反響は大きかったです。審査員の方々から“デキはよかった”と褒めていただきました」と自信を深めていた。だが、2年ぶりとなっ