フリーの登坂淳一アナウンサー（５４）が８日、都内で、初のエッセイ＆レシピ集「おいしいものだけ、たべていこうだからパパ、料理はじめました」（女子栄養大学出版部）の発売記念取材会を行った。同書のレシピの中からパプリカのキーマカレーの調理を実演し、出来栄えを「７０点。過去最高の出来栄えだけど、もっとできるという期待も込めて」と採点した。登坂アナは４歳と３歳の姉妹のパパとして、育児に奮闘中。積極的に調