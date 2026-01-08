福井県の前知事による職員へのセクハラ問題を受けて、新田知事は、「あってはならない」とし、「相談窓口の周知徹底をはかる」と話しました。今年最初の知事会見で、新田知事は、福井県の杉本前知事への調査で部下の女性職員へのセクハラが認定されたことをめぐり、「深刻で、あってはならない話」としました。また、対策を問われ、福井県のケースではハラスメントの相談窓口の存在を知らなかった職員もいたことから、「今週