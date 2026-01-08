【ハノイ＝竹内駿平】カンボジア政府は７日夜、同国最大の複合企業の一つで、大規模な特殊詐欺に関与しているとして米国などの制裁対象となっている「プリンス・ホールディング・グループ」創業者のチェン・ジー氏ら３人の中国人を拘束したと発表した。グループを巡っては、米財務省と英政府が昨年１０月、グループやチェン氏らに経済制裁を科すと発表。グループは首都プノンペンを中心に世界各地に拠点を置き、特殊詐欺などで