「シルクカップ・Ｇ１」（８日、伊勢崎）西の若手エース・長田稚也（２５）＝飯塚・３４期＝が開催初日の２Ｒを６番手から豪快に追い込んで圧勝。２年ぶり２回目の大会優出へ好スタートを切った。目下４節連続優出中で、うち２回が優勝。前節のＳＳシリーズ優勝戦は早めに２番手に上がったが、珍しく後半でタレて５着に敗退した。素質は黒川京介、佐藤励（ともに川口）級なので、今年は飛躍の年にしたい。「エンジンはいいが