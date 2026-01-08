山梨・上野原市で8日午前、山火事が発生し、午後4時半現在も消火活動が続けられています。地元では、林野火災注意報が発令されていました。午前10時40分ごろ、上野原市・犬目地内で、「山の方で煙が見える」と近隣住民から通報がありました。消防では3機のヘリコプターを使って、近くの池から水をくんで散水するなど、消火活動を行っていますが、少なくとも400平方メートルを焼いて、現在も延焼中です。これまでにけが人は確認され