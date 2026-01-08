乃木坂46が8日、東京・乃木神社で、恒例の成人式を行った。今年参加したのは、菅原咲月（20）五百城茉央（いおき・まお＝20）奥田いろは（20）愛宕心響（ここね＝20）瀬戸口心月（みつき＝20）の5人。かねて考えていたという赤色の振り袖で「和な感じ」を大切にしたという菅原は、新成人の抱負を「1つ1つの言葉の重みをしっかりと理解して、誰かに伝えられるような大人になりたいです」と語った。グループの副キャプテンも務めてい