新年早々、中国海軍の艦艇複数が錨を上げて出航し、黄海の某海域で2026年度初となる海上訓練を実施した。指揮官の号令で、将兵は迅速に乗艦し、各自の持ち場へ急行した。055型、052D型など複数の艦種の艦艇が一斉に汽笛を鳴らし、順次錨を上げて離港し、予定海域へ向かった。「南昌」「無錫」「拉薩」「鞍山」という1万トン級の大型駆逐艦4隻が一斉に海上訓練を実施した。（提供/人民網日本語版・編集/NA）