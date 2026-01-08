言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！共通点に気づけばスムーズに解けるはず。今回は日常やビジネスシーンで使う言葉も多いですよ。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ぶんじ□□あん□□□□じつ答えを見る↓↓↓↓↓正解：ぜん正解は「ぜん」でした。▼解説それぞれの言葉に「ぜん」を入れると、次のようになります。ぜんぶん（全文・前文）じぜ