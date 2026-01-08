J1アビスパ福岡のFW碓井聖生（24）が、2月開幕の特別大会「百年構想リーグ」での得点王を掲げた。J参入後はクラブから誕生しておらず、獲得すれば初の快挙だ。加入2季目のストライカーは力強く新年の誓いを立てた。「2桁得点。FWとしてゴールは絶対に必要になってくる。得点王も狙っていきたい」。今季は背番号も昨季の「27」から一桁の「7」に変更。主力の自覚を胸に、得点力不足が課題のチームを救う。昨年6月にJ2富山から