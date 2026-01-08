７日、福山市と尾道市でそれぞれ軽自動車がカーブミラーや壁に衝突し運転手が死亡しています。 警察によりますと７日午後４時２０分ごろ、福山市神辺町の市道で目撃者から「車がカーブミラーにぶつかっている」と通報がありました。 この軽自動車を運転していた近くに住む宮本五十男さん（９２）は事故直後は意識があり会話はできていたということですが、その後体調不良を訴え病院に搬送され、事故から