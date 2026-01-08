尾道市の寺で「火渡り法要」が行われ、１年間の無病息災などを祈りました。 尾道市の西国寺で行われたのは、５０年以上続く新春恒例の火渡り法要です。 護摩壇が点火され、願い事が書かれた護摩木が次々と投げ入れられると、炎は勢いよく燃え上がりました。 山伏姿の行者は火がおさまらぬうちに、それに続く鉢巻き姿の参拝者約２００人もくすぶる火の中を素足で渡っていきました。 「熱かったです。この子が元気に育ってくれれ