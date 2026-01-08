中区の商業施設で女性のスカート内にカメラを差し入れ撮影しようとした罪などに問われている元教師の男に懲役１年が求刑されました。 元広島市立の小学校教師の被告（２７）は去年９月、中区の商業施設で１０代女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、下半身を撮影しようとした罪などに問われています。 ８日の裁判で検察は「勤務先の学校でも犯行に及んだ」などと指摘し懲役１年を求刑しました。 一方