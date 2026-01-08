山梨県で山林火災が起きています。上空から現在の様子をとらえています。きょう午前10時45分ごろ、山梨県上野原市の扇山から煙が見えると近くに住む人から通報がありました。山梨県によりますと、地元の消防隊に加え、埼玉県と群馬県の防災ヘリあわせて2機が出動し、上空から消火活動を行っています。現場は中央道上り線・談合坂サービスエリアから2キロほど西にある山で、けが人や建物への延焼は確認されていないということです。