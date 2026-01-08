茨城県下妻市の筑波サーキット内にあるオートレース選手養成所で8日、第39期生の卒業式が行われた。39期生は男性9人、女性4人。昨年4月から9カ月間に渡る養成訓練を終え、選手資格検定に合格した。最優秀賞は小林右京（26＝飯塚）、優秀賞は落合春翔（はると、21＝川口）が受賞した。最優秀賞の小林は「大変、光栄に思います。ここまで諦めず走り続け、成長することができたのは高め合うことができた同期の存在があったか