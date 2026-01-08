高層ビルが林立する東京都心部政府が外国人による土地取得の厳格化に向けて実施した調査で、先進7カ国（G7）の大半が安全保障上の脅威などを理由に、自国民や外国人の不動産取引、利用を制限していることが、8日分かった。時限的に、外国人の不動産購入を原則禁止している例もある。高市政権は各国の事例も参考に土地取得ルールの見直しを進め、月内をめどに外国人政策の総合的対応策をまとめる方針だ。日本は2022年、土地利用