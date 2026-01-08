8日朝の北海道・札幌市内は、強い風と雪の影響で車や歩行者が見えづらい状況に。札幌市内では、午前5時に27cmだった積雪が正午には56cmと、わずか半日で倍近くに急増しました。雪かきをする人は「いつもよりは軽いんで上げやすいかなと。（Q.雪の量は）結構増えたんで困ります」「今年はまだ例年に比べたら（量は）そんなに多いとは思いません。もっともっと、ここすごくなりますから。（Q.これからもっと降る？）これから重くなっ