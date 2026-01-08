（資料写真）横浜ＤｅＮＡは８日、海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して西武に移籍した桑原将志外野手（３２）の人的補償として、古市尊捕手（２３）を獲得したと発表した。背番号は６０。香川県出身で四国アイランドリーグｐｌｕｓ徳島から２０２２年に育成ドラフト１位で西武に入団。２３年に支配下登録された。強肩に加え、正確なスローイングが持ち味で昨季は１０試合に出場。通算は４５試合で打率２割１分６厘。