ロンジンの新作「マスターコレクション クロノグラフ ムーンフェイズ」（Ref.L2.773.8.78.3）は、18Kローズゴールド製ケースを採用し、ムーンフェイズやクロノグラフといった複雑機構を備える。価格は371万8,000円。コレクション名にもあるように、ロンジンのマスターピースという位置付けでもある。ダイヤルにはシルバーのバーリーコーン模様を描き、9時位置の24時間表示、センターの半月型日付表示針、6時位置のムーンフェイズ付