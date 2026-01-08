バンダイスピリッツは、1995年に公開された「ゴジラシリーズ」第22作『ゴジラVSデストロイア』より「S.H.MonsterArts ゴジラジュニア&デストロイア エボリューションセット」(18,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月9日(金)16時より予約受付開始、2026年6月発送予定。『ゴジラVSデストロイア』より、「ゴジラジュニア」と「デストロイア 分裂体」「デストロイア 集合体」「