富士フイルムビジネスイノベーションは1月8日、企業のマーケティングDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援するクラウド型マーケティングプラットフォーム「Revoria Cloud Marketing（レヴォリア クラウド マーケティング）」の新たなAI機能として、ペルソナの生成から最適な広告案の提案までを自動化する新機能「ペルソナAI」のベータ版を提供開始することを発表した。今回提供を開始する「ペルソナAI」は、日本の人口分