今週は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに「防災のワンポイントを」お伝えしています。赤ちゃんをミルクで育てているご家庭では災害で水や電気、ガスが止まってしまうと哺乳瓶の消毒が難しくなります。そんなときに紙コップを使ってミルクをあげることができるのご存知ですか？【カップ授乳】と呼ばれる方法で、ポイントは赤ちゃんが目を覚ましているとき縦抱きにして紙コップに入れたミルクを与えます。ミルクが唇に触れる程