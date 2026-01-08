県内の広告会社や広告主らでつくる富山広告協会は、きょう、新年の集いを開き、今年1年の飛躍を誓い合いました。富山市で開かれた新年賀詞交歓会には関係者200人あまりが出席しました。富山広告協会の蒲地誠理事長は「生成AIなど新しい技術を使いこなしながら新たな広告を発信していく時代になった。みなさんの今後の取り組みに期待したい」と挨拶しました。会場では参加者たちが情報交換などをして飛躍の年となるよう誓い合ってい