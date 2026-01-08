8日昼前、東京・大田区のマンションで男性が血だらけで死亡しているのが見つかり、警視庁は事件の可能性があるとみて詳しく調べています。現場から田中耕平記者の中継です。◇現場では鑑識活動が続いていますが、遺体が見つかった経緯が徐々にわかってきました。捜査関係者によりますと、遺体は8日正午前、大田区大森北のマンションの一室で見つかりました。この部屋に住む40代の男性とみられ、8日午前、知人2人と約束した食