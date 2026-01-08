高市早苗首相の台湾有事を巡る発言に反発する中国は突如、日本への輸出規制の強化を発表。日中の摩擦が収まる気配がない中、圧倒的な武力を背景に西半球での優位を確立しようとするアメリカ。急速に緊張が高まる世界の安全保障環境に日本はどう対応していくのでしょうか？8日の『サン！シャイン』に、小泉進次郎防衛相が沖縄から生中継で出演。日米・日中関係は今後どうなるのか？気になることを聞きました。アメリカ軍のベネズエ