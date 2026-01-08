外務省の船越次官は、8日午後、中国の呉江浩駐日大使と外務省内で意見交換を行いました。中国が軍事用に使われる可能性がある軍民両用品について日本への輸出を禁止したことに対して、船越次官は、改めて強く抗議するとともに措置の撤回を求めました。外務省は6日にも金井アジア大洋州局長が中国大使館の次席公使に対し、強く抗議し、措置の撤回を求めていました。外務省幹部は、「極めて遺憾なことなので高いレベルで改めて抗議す