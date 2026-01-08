一般社団法人やまがたアルカディア観光局と山形鉄道は、2026年1月17日(土)に企画列車「極寒列車」を初運行します。このツアーは、真冬のフラワー長井線を舞台に、あえて暖房を使用せずに運行し、沿線名物の「冷たいラーメン（冷どん）」や冷えた生ビールを楽しむという、冬の寒さを逆手に取った体験型イベントです。なぜ暖房を切るんだ！真冬の山形で凍えながらビールを飲むクレイジー企画「どうせ寒いなら、その寒さごと楽しんで