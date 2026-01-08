ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、日本代表MF三笘薫の完全復活に大きな期待を寄せているようだ。地元紙『Sussex World』が伝えた。7日に開催されたプレミアリーグ第21節でブライトンはマンチェスター・Cのホームに乗り込んだ。プレミア第6節チェルシー戦で負傷した三笘は長期離脱を余儀なくされ、体調不良による欠場もあり、前節のバーンリー戦で先発復帰したばかり。しかし、2試合連続でスターティングメンバー