ヴィッセル神戸は8日、J1百年構想リーグで着用するユニフォームデザインが決定したと発表した。クラブは新ユニフォームのデザインを「伝統のストライプデザインをベースに、前面には下から上へと濃くなるドットグラデーションを施し、積み上げてきた歴史を継承するとともに、より高みを目指し、未来へ新たな一歩を踏み出す強い想いを表現」と説明。「2連覇を経て、悔しさを味わった昨シーズン。その悔しさを、神戸の誇りと未来