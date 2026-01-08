ジェフユナイテッド千葉は8日、MF猪狩祐真との契約更新を発表した。昨季、産業能率大から加入した猪狩だが、J2リーグでの出場はなかった。クラブを通じ、「2026シーズンもこのクラブで闘えることを、心から嬉しく思います。昨シーズンは自分自身、苦しい時間が続きましたが、フクアリのピッチで闘う姿を思い描きながら、「必ずあのピッチに立つ」という想いを胸に、この時間を過ごしてきました。2026シーズンこそ、積み重ねて