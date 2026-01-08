新型コロナ対策の補助金をだまし取ったとして、元衆院議員の妻が再逮捕されました。名古屋地検特捜部によりますと、再逮捕されたのは一宮市の精神科「いまむら病院」を運営する医療法人有俊会の理事・今村有希子容疑者(57)です。今村容疑者は、消毒作業を実施したとする報告書を県に提出したり、マスクなどの購入を装ったりする手口で、2021年から2年間で新型コロナ対策の補助金合わせておよそ1億4840万円をだまし取った疑い