聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」のバドミントン団体で金メダルを獲得した、北海高校３年の森本悠生選手が、千歳警察署の一日署長を務めました。森本選手は２０２５年、東京で開催された「デフリンピック」のバドミントン団体で金メダル、ダブルスで銀メダルを獲得しました。１月８日は千歳警察署の一日署長を務め、市内の商業施設で正しい１１０番通報の案内が書かれたポケットティッシュを配り、適切な利用