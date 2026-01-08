美容家の君島十和子（59）が7日、Instagramを更新。妹や姪っ子らとともに、母の86歳の誕生日をお祝いし、家族ショットを披露した。【映像】86歳母や妹らと写る家族ショット君島はこれまで、Instagramでジョギングに励む様子や栄養を意識した手料理など、日常について発信してきた。2024年12月の投稿ではモーニングルーティンを紹介し、短時間でも毎日続けているというストレッチや朝食をとる様子を披露。「完璧過ぎてうっとり