アメリカのトランプ大統領がロシアに対する制裁を強化する法案について、採決に入ることを支持したと共和党の上院議員が明らかにしました。【映像】グラム上院議員のSNS投稿グラム上院議員は、7日、SNSに、トランプ大統領と様々な問題について会談を行ったと投稿しました。このなかで、超党派でまとめたロシアに対する制裁を強化する法案について、トランプ大統領が採決に入ることを支持したと明らかにしました。早ければ来週