さいたま市の貸しコンテナ内に侵入し、保管されていた原付バイクを盗んだとして男ら3人が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者無職の小田陸翔容疑者（21）や18歳の男ら3人は去年、さいたま市岩槻区の貸しコンテナ内に侵入し、保管されていた原付バイク、10万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、小田容疑者らは地図アプリで貸しコンテナの場所を調べ、車で現場に行きました。その後、扉に付けられ