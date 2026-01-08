秋篠宮家の長男・悠仁さまが、1月14日に行われる「歌会始」に初めて出席されることが発表されました。1月14日に皇居・宮殿で行われる皇室の伝統行事「歌会始」では、天皇皇后両陛下や皇族方の歌のほか、一般からの入選作品が詠み上げられます。出席者は、両陛下をはじめ、秋篠宮ご一家、愛子さま、寛仁親王妃信子さま、三笠宮家の彬子さま、高円宮家の久子さま、承子さまで、悠仁さまは今回が初めての出席となります。今年の「歌会