東京・池袋にあるガールズバーの女性従業員を監視し、売春させたとして逮捕された店長の男が、この女性に性的暴行をした疑いで再逮捕されました。【映像】再逮捕された容疑者豊島区池袋にあるガールズバーの店長・鈴木麻央耶容疑者（39）は去年、20代の女性従業員に日常的に暴行を加え、抵抗できない心理状態にしたうえで、性的暴行をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、鈴木容疑者はその後、女性を撮影し、「寝