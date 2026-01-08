¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤Î6ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀéÄ»¤ÎÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾×·â±ÇÁü¤ËÌÜ¤òµ¿¤¦°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸µÊõÄÍ·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î»ç¿á½ß¡Ê57¡Ë¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©ÉÙÎ¤»Ô¤ÇÎ®Å­ÇÏÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£»ç¿á¤â¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤­¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½é¤á¤ËÀèÀ¸¤Î¤ª¼êËÜ¤ò¡¢¤ÈÎ®Å­ÇÏ¤ò¤¹¤ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÏÆ¤ÎÅÚÃæ¤Ë»ç¿á¤¬¼ó¤Þ¤ÇËä¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â±ÇÁü¤¬